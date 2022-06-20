روسيا تتخطى السعودية وتتصدر قائمة مصدري النفط إلى الصين

زادت الصين واردات النفط من روسيا، في مايو/أيار، بنسبة 55% على أساس سنوي وبنحو الربع مقارنة بشهر أبريل/نيسان الماضي.

وبلغ الحجم الشهري للإمدادات النفطية مستوى قياسيا، وفقا لتقارير رويترز، نقلا عن بيانات من الجمارك في الصين.

"زادت واردات النفط إلى الصين من روسيا في مايو بنسبة 55% مقارنة بالعام الماضي ووصلت إلى مستوى قياسي".

وبلغت واردات النفط الروسي، بما في ذلك الإمدادات عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ والنقل البحري من موانئ أوروبا والشرق الأقصى لروسيا، ما يقرب من 8.42 مليون طن في مايو الماضي، وهذا يعادل نحو 1.98 مليون برميل يوميا.

وبذلك أصبحت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مورد، حيث ارتفعت أحجام مايو بنسبة 9%، مقارنة بشهر مايو من العام الماضي وبلغت 7.82 مليون طن، أو 1.84 مليون برميل يوميا.