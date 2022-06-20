المكتب الإعلامي ينفي علاقة سلطة الأراضي بإزالة تعدي غرب غزة

نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الاثنين 20/6/2022، علاقة سلطة الأراضي بإزالة التعدي في منطقة أنصار غرب غزة يعود لآل أبو عمرة.

وقال المكتب الإعلام الحكومي في بيان توضيحي :" نشرت بعض منصات التواصل الاجتماعي أن سلطة الاراضي قامت بإزالة تعدي في منطقة أنصار غرب غزة يعود لآل أبو عمرة، علما أن الموضوع هو تنفيذ الشرطة لحكم قضائي بناءً على نزاع مدني بين مواطن من آل أبو سمهدانة (مالك الأرض) وآخر من آل أبو عمرة (متعدي) وليس لسلطة الأراضي علاقة بالأمر."

واستهجن المكتب الإعلامي، الزج بسلطة الأراضي في موضوع ليس لها علاقة به، فإننا نهيب بالنشطاء ومنصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تبني أي رواية دون الرجوع لجهات الاختصاص.

وحذر من التساوق مع محاولات البعض المساس بصورة سلطة الأراضي كمؤسسة رسمية تقوم بواجبها الطبيعي في الحفاظ على الأراضي العامة ومنع التعدي عليها وفق القانون.