اسعار الذهب في الاردن اليوم الاثنين 20/6/2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:09 ص
20 يونيو 2022
اسعار الذهب في الاردن اليوم الاثنين 20/6/2022
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تشهد اسعار الذهب في الاردن اليوم الاثنين 20/6/2022 ، ارتفاع طفيف عن الامس وسط تقلبات اسعار العملات في العالم ، وخاصة في ظل انهيار اسعار العملات المشرفة وهبوط البيتكوين لأقل من 18 الف دولار  ، ووتبقى اسعار الذهب هي التي تسيطر على محركات البحث في الاردن وخاصة في ظل تذبذب اسعار العملات بعد الحرب الروسية الاوكرانية ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم اسعار الذهب في الاردن اليوم الاثنين 20/6/2022 .

اسعار الذهب في الاردن اليوم الاثنين 20/6/2022

أسعار الذهب في الاردن بلغت اسعار الشراء اليوم عيار 24 : 44 دينار و100 فلس

،  في حين بلغ سعر البيع عيار 24 :  40 دينار  و 400 فلس .

وسعر الشراء عيار 21 بلغ : 37 دينار  و600 فلس ، في حين بلغ سعر البيع  : 36 دينار و100 فلس .

سعر الشراء عيار 18 بلغ  33 دينار  و 600 فلس ، في حين بلغ سعر البيع :  30 دينار و600 فلس .

اسعار الذهب في الاردن اليوم الاثنين 20/6/2022

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة  دينار اردنى     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 42.02 دينار   $59.27

سعر الذهب عيار 22  38.52 دينار   $54.33

اسعار الذهب عيار 21 36.77 دينار   $51.87

اسعار الذهب عيار 18 31.52 دينار   $44.46

سعر الذهب عيار 14  24.51 دينار   $34.58

سعر الذهب عيار 12  21.01 دينار   $29.64

اسعار أوقية الذهب     1,307 دينار   $1,843

اسعار جنيه الذهب      294.17 دينار $414.92

اسعار كيلو الذهب      42,023 دينار $59,273

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متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

 

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

19 يونيو       41.97 36.72 31.48 24.48 20.98

18 يونيو       41.97 36.72 31.48 24.48 20.98

17 يونيو       41.91 36.67 31.44 24.45 20.96

16 يونيو       42.27 36.99 31.70 24.66 21.13

15 يونيو       41.82 36.59 31.37 24.40 20.91

14 يونيو       41.25 36.10 30.94 24.06 20.63

13 يونيو       41.56 36.37 31.17 24.25 20.78

12 يونيو       42.71 37.37 32.03 24.91 21.35

11 يونيو       42.71 37.37 32.03 24.91 21.35

10 يونيو       42.71 37.38 32.04 24.92 21.36

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

 

 

 

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