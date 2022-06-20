تشهد اسعار الذهب في الاردن اليوم الاثنين 20/6/2022 ، ارتفاع طفيف عن الامس وسط تقلبات اسعار العملات في العالم ، وخاصة في ظل انهيار اسعار العملات المشرفة وهبوط البيتكوين لأقل من 18 الف دولار ، ووتبقى اسعار الذهب هي التي تسيطر على محركات البحث في الاردن وخاصة في ظل تذبذب اسعار العملات بعد الحرب الروسية الاوكرانية ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم اسعار الذهب في الاردن اليوم الاثنين 20/6/2022 .

اسعار الذهب في الاردن اليوم الاثنين 20/6/2022

أسعار الذهب في الاردن بلغت اسعار الشراء اليوم عيار 24 : 44 دينار و100 فلس

، في حين بلغ سعر البيع عيار 24 : 40 دينار و 400 فلس .

وسعر الشراء عيار 21 بلغ : 37 دينار و600 فلس ، في حين بلغ سعر البيع : 36 دينار و100 فلس .

سعر الشراء عيار 18 بلغ 33 دينار و 600 فلس ، في حين بلغ سعر البيع : 30 دينار و600 فلس .

اسعار الذهب في الاردن اليوم الاثنين 20/6/2022

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 42.02 دينار $59.27

سعر الذهب عيار 22 38.52 دينار $54.33

اسعار الذهب عيار 21 36.77 دينار $51.87

اسعار الذهب عيار 18 31.52 دينار $44.46

سعر الذهب عيار 14 24.51 دينار $34.58

سعر الذهب عيار 12 21.01 دينار $29.64

اسعار أوقية الذهب 1,307 دينار $1,843

اسعار جنيه الذهب 294.17 دينار $414.92

اسعار كيلو الذهب 42,023 دينار $59,273





متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

19 يونيو 41.97 36.72 31.48 24.48 20.98

18 يونيو 41.97 36.72 31.48 24.48 20.98

17 يونيو 41.91 36.67 31.44 24.45 20.96

16 يونيو 42.27 36.99 31.70 24.66 21.13

15 يونيو 41.82 36.59 31.37 24.40 20.91

14 يونيو 41.25 36.10 30.94 24.06 20.63

13 يونيو 41.56 36.37 31.17 24.25 20.78

12 يونيو 42.71 37.37 32.03 24.91 21.35

11 يونيو 42.71 37.37 32.03 24.91 21.35

10 يونيو 42.71 37.38 32.04 24.92 21.36

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا