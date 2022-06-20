"إسرائيل" تعلن إحباط تهريب 13 قطعة سلاح من الأردن بينها 5 بنادق إم-16

أعلنت "إسرائيل"، اليوم الاثنين 30/6/2022، إنها أحبطت الليلة الماضية عملية تهريب 13 قطعة سلاح من الأردن بينها 5 بنادق من طراز M-16.

وبحسب بيان نشره الجيش الإسرائيلي على حسابه في موقع تويتر، قامت قوة تابعة له بمشاركة قوة شرطية برصد شخصين كانا يحاولان تهريب أسلحة من الأردن إلى "إسرائيل".

وأضاف البيان: "هرع مقاتلون من الجيش الإسرائيلي وقوات وحدة ماغن الشرطية إلى الموقع واعتقلوا المشتبه بهما بالتهريب ومشتبه به بالتخطيط، إلى جانب ثلاث حقائب تحتوي على خمسة أسلحة M16 وسبعة مسدسات وسلاح كلاشنيكوف وذخيرة".

وفي السادس من يونيو/حزيران الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية، في حقيبة كانت عبارة عن 10 مسدسات.