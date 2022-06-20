الحراك الطلابي بجامعة النجاح مستمر في إضرابه وهذه مطالبه

يواصل طلبة جامعة النجاح اليوم الإثنين 20/6/2022، الالتزام الكامل بالإضراب الذي أعلن عنه الحراك الطلابي المستقل، احتجاجاً على أوضاع الجامعة واعتداء أمن الجامعة على الطلبة.

وأكد عضو الحراك الطلابي المستقل مصعب استيتية، أن الإضراب سيستمر إذا لم تكن نتائج التحقيق الذي تجريه الجامعة مرضية ومنصفة للطلاب.

وقال استيتية:" إذا حققت نتائج التحقيق مطالب الحراك الطلابي ستنتظم الدراسة في جامعة النجاح".

وأضاف: أن مطالب الطلبة واضحة، وموجودة لدى إدارة الجامعة التي أخذت مهلة كافية للنظر فيها.

وأشار استيتية، إلى أن خطوات الحراك الطلابي متوقفة على نتائج التحقيق، وإذا كانت لصالح الطلاب ستنتهي خطوات الاحتجاج.

وأوضح، أن المطالب تتمثل بإعادة الطلاب المفصولين وعدم توجيه انذارات لهم، وفصل كل عنصر أمن اعتدى على الطلاب، ووضع حدود لعمل أمن الجامعة وتحديد صلاحياته.

ونبه، إلى أن المطالب تهدف لاستعادة كرامة الطلاب، وأن رسالة الحراك بأن الجامعة هي بيتهم الثاني ويجب أن ترتقي ويعيش الطلبة في حياة جامعية آمنة.

ولاقى اعتداء أمن جامعة النجاح على طلبة الجامعة خلال وقفة للحراك الطلابي في الحرم الجامعي، الأسبوع الماضي استنكارًا فصائليًا واسعًا، ومطالبة بوقف حالة العربدة والفلتان.