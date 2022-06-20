امتحان اللغة الانجليزية الفرع العلمي في فلسطين اليوم الاثنين 20/6/2022 ، حيث قدم طلاب الفرع العلمي في فلسطين اليوم السبت 18/6/2022 ، امتحان اللغة الانجليزية في ثالث مبحث لطلبة العلمي 2022 فيما يتقدم طلبة الفرع الأدبي امتحان اللغة الإنجليزية ايضاً حيث ان ما يقارب 87 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الثانوية العامة الوزارية في كافة المحافظات حيث يكون امتحان الثانوية العامة توجيهي 2022 لجميع الفروع بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والخارج امتحان اللغة الانجليزية الفرع العلمي في فلسطين اليوم الاثنين 20/6/2022

امتحان اللغة الانجليزية الفرع العلمي في فلسطين اليوم الاثنين 20/6/2022











