شاهد لحظة رفع كسوة الكعبة استعدادًا لموسم حج 1443هـ - 2022 م، بدأت رحلات الحج تتوجه إلى الديار الحجازية من جميع دول العالم لأداء مناسك الحج للعام الجاري 1443 هـ- 2022، فلم يتبقى إلا أيام قليلة على انطلاق موسم الحج للعام الحالي، فكل المسلمون مشتاقون لأداء مناسك الحج لعد انقطاع دام عامين متتاليين بفعل تفشي جائحة كورونا في البلاد، والتي أدت إلى شل كل مرافق الحياة في العالم العربي والأوروبي والخارجي.

لحظة رفع كسوة الكعبة استعدادًا لموسم حج 1443هـ

وفي كل موسم وقبل انطلاق موسم الحج، يشرع القائمون على هذا الأمر في رفع كسوة الكعبة، وهو ما يدفع المسلمون في كل مكان للبحث عن، شاهد لحظة رفع كسوة الكعبة استعدادًا لموسم حج 1443هـ - 2022 م، حتى يشاهدوا منظر الكعبة الخلاب وهو يرفع استعدادا لاستقبال الحجاج لأداء مناسك الحج، وترفق لكم "وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية فيديو، لحظة رفع كسوة الكعبة استعدادًا لموسم حج 1443هـ، حتى تستمتعوا بالمشهد الخلاب للكعبة المشرفة.

بالفيديو رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج في السعودية

ويبحث المسلمون، بالفيديو رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج في السعودية، بعدما أقدمت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، وذلك كما جرت العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام 1443هـ، وأيضا استعدادا لبدء موسم الحج.

ماذا يعني رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج؟

ويتساءل معظم الناس، ماذا يعني رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج؟ وتجري العادة في كل عام، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبا من سطح المطاف، ويغطي الجزء المرفوع بإزار أبيض من نوع خاص من القماش القطني بعرض مترين من الجهات الأربعة للكعبة المشرفة، ويأتي هذا الإجراء من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ، إذ تولي رئاسة الحرمين الشريفين ممثلة في مجمع العاهل السعودي لكسوة الكعبة المشرفة - كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتماماً بالغين على مدار العام، وذلك امتداداً لاهتمام ورعاية ولاة الأمر، بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة تعظيماً خاصاً.