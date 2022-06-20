كافة فروع طلبة الثانوية العامة يتقدمون لامتحان اللغة الانجليزية

يتقدم طلبة الثانوية العامة في فلسطين اليوم الاثنين 20/6/2022، لامتحان مبحث اللغة الإنجليزية لكافة الفروع العلمية.

وبدأ أكثر من 87 ألف طالبٍ وطالبةٍ في فلسطين، في 14/6/2022، أولى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022، والتي تستمر حتى الرابع من يوليو المقبل.

وتتميز الامتحانات هذا العام، بتغيير على شكلها، حيث أن السؤال الأول الاختيار من متعدد سيتكون من 15 فقرة كل واحدة منها بعلامتين أي 30 علامة، وهو مختلف عن العام الماضي الذي كان يتكون من 10 فقرات، أما السؤال الثاني والثالث فهما إجباريان، أما القسم الأخير فسيتكون من أربعة أسئلة على الطالب أن يجيب عن سؤالين فقط.

أما امتحان اللغة الإنجليزية فهو ذات طبيعة مختلفة.

وتقدم الطلبة في وقت سابق لامتحان اللغة العربية لكافة الفروع في اليوم الأول، فيما تقدم طلبة الفرع العلمي لامتحان الفيزياء في اليوم الثاني والذي وصف بالصعب، أما طلبة الفرع الأدبي فتقدموا لامتحان التاريخ الذي وصف بالسهل والبسيط.