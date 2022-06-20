الصحة توضح سبب ارتفاع إصابات "كورونا" في الأراضي الفلسطينية خلال أسبوع

أكد د. شادي اللحام مدير صحة بيت لحم اليوم الاثنين 20/6/ 2022، أن هناك ارتفاع في أعداد الإصابات بكورونا في الأراضي الفلسطينية حيث تم تسجيل 400 إصابة خلال أسبوع .

وتمنى اللحام خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ألا يكون هناك زيادة في أعداد الإصابات، أو قفزات كبيرة في المنحى الوبائي.

واعتبر اللحام أن سبب الارتفاع يعود لعدم اتخاذ المواطنين للإجراءات الوقائية، واعتقادهم أن كورونا قد انتهى بشكل كامل، بالإضافة إلى الاحتكاكات في المناسبات الكثيرة .

وبشأن اتخاذ أي قرارات وقائية، قال: "الوضع لايزال مسيطراً عليه وأن الوزارة ستقوم بمتابعة الحالة الوبائية بشكل يومي لمدة اسبوع، وبعد ذلك سيتم تقييم الوضع ".

واعتبر أن وسيلة الحماية من الإصابات هي اللقاحات، داعياً المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقي الجرعة الثالثة المعززة.