أسيران يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة الأسرى اليوم الاثنين 20/6/2022، أن أسيرين من القدس والضفة، يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً للإذاعة، يدخل اليوم 20 من يونيو، أسيران من القدس والضفة الفلسطينية المحتلتين أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، أحدهما محكوم بالسجن المؤبد، وهم:

▪️ الأسير ياسر محمد عبيد ربايعة (48 عامًا) من مدينة القدس المحتلة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه 21 عامًا منذ اعتقاله عام 2001.

▪️ والأسير أيسر محمد إبراهيم عامر (23 عامًا) من مخيم جنين المحكوم بالسجن 5 أعوام قضى منها 4 سنوات منذ اعتقاله عام 2018م.