أسعار الذهب اليوم الإثنين في السعودية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين 20/6/2022 في السعودية، خلال تعاملات السوق المالية، رغم استمرار العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية، حيث أن أسواق المعدن النفيس في إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد، إلا أن أسعار الذهب اليوم في السعودية، صعدت حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1844 دولار ارتفاع 5 $.

سعر الذهب اليوم الاثنين في السعودية

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، إلى 222.24 ريال (59.29 دولار).

سعر الذهب اليوم الاثنين في السعودية

أسعار جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 222.32 59.29

سعر جرام الذهب عيار 22 203.80 54.35

سعر جرام الذهب عيار 21 194.53 51.88

سعر جرام الذهب عيار 18 166.74 44.46

سعر جرام الذهب عيار 14 129.69 34.58

سعر أونصة الذهب بيع 6,915.00 1,844.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,918.75 1,845.00

أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 244.56 65.21

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 583.60 155.63

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,156.08 308.29

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,867.51 498.00

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,956.44 521.72

جنية الذهب 8ج عيار 24 2,134.30 569.15

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,285.48 609.46

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,539.83 1,210.62

سعر سبيكة الذهب أوقية 6,753.00 1,800.80

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,537.02 943.21

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,039.47 1,877.19

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 11,271.77 3,005.81

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 22,499.08 5,999.76

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,665.74 710.86

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 223,879.22 59,701.13

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 112,139.70 29,903.92

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-06-20 222.32 203.80 194.53 166.74

2022-06-19 221.72 203.24 194.01 166.29

2022-06-18 221.72 203.24 194.01 166.29

2022-06-17 223.89 205.23 195.90 167.92

2022-06-16 221.12 202.69 193.48 165.84

2022-06-15 217.98 199.82 190.73 163.49

2022-06-14 219.19 200.92 191.79 164.39

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

أسعار البيع و الشراء تاريخ البيانات 2022/06/20

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 198.80 238.44

عيار 21 189.53 229.55

عيار 18 161.74 223.43