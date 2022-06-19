أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 20 يونيو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية بشكل دائم أسعار الذهب، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر الذهب في سوريا، حيث يبحث عنه الكثير من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محرك البحث الشهير جوجل، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 20 يونيو 2022

استقرار سعر الذهب

استقرت أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات، اليوم الإثنين 20 يونيو 2022، وسط تعاملات هادئة ترقبا للأسعار العالمية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 20 يونيو 2022

أسعار الذهب اليوم في سوريا

جرام الذهب عيار 24

وبلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، 148.716 ألف ليرة (59.19 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب لحظيا في سوريا.

جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولا بالأسواق)، نحو 130.130 ألف ليرة (51.79 دولار).

أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 20 يونيو 2022



جرام الذهب عيار 18

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، مسجلًا نحو 111.539 ألف ليرة (44.39 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 86.751 ألف ليرة (34.53 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في سوريا، نحو 4.625 مليون ليرة (1841 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا، نحو 1.041 مليون ليرة (414.34 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات (ختام الأسبوع)، بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومع ترقب التطورات الاقتصادية حول العالم.