سعر الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الاثنين 20-6-2022 عيار 21 و 18 بالدولار والجنيه

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين الموافق 20-6-2022 عيار 21 و 18 بالدولار والجنيه ، وفي الساعات الأولى من صبيحة هذا اليوم فقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم شرح لأسعار الذهب في مصر بكامل عياراته بعد ان لاحظنا عمليات بحث واسعة عليه لا سيما على محرك جوجل العالمي ، والان سوف يتعرف جميع زوار المقالة التي ننشرها يوميا عبر موقعنا على تل الأسعار وهي على النحو التالي:

سعر الذهب في مصر اليوم بكم النهارده

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,147 شراء 1,152

عيار 22 بيع 1,052 شراء 1,056

عيار 21 بيع 1,004 شراء 1,008

عيار 18 بيع 861 شراء 864

عيار 14 بيع 669 شراء 672

عيار 12 بيع 574 شراء 576

الاونصة بيع 35,685 شراء 35,827

الجنيه الذهب بيع 8,032 شراء 8,064

الكيلو بيع 1,147,429 شراء 1,152,000

سعر الذهب في مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

بالمقابل جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,111 جنيه $59.19

سعر الذهب عيار 22 1,018 جنيه $54.26

اسعار الذهب عيار 21 971.98 جنيه $51.79

اسعار الذهب عيار 18 833.11 جنيه $44.39

سعر الذهب عيار 14 647.97 جنيه $34.53

سعر الذهب عيار 12 555.40 جنيه $29.59

سعر الذهب عيار 9 416.55 جنيه $22.20

اسعار أوقية الذهب 34,546 جنيه $1,841

اسعار جنيه الذهب 7,776 جنيه $414.34

اسعار كيلو الذهب 1,110,802 جنيه $59,190

سعر الذهب في مصر عيار 18

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

18 يونيو 1,109 970.68 832.00 647.11 554.66

17 يونيو 1,110 970.99 832.27 647.31 554.84

16 يونيو 1,120 979.88 839.89 653.24 559.92

15 يونيو 1,108 969.49 830.99 646.32 553.98

14 يونيو 1,090 953.92 817.64 635.94 545.09

13 يونيو 1,096 958.59 821.64 639.05 547.75

12 يونيو 1,127 986.16 845.28 657.43 563.51

11 يونيو 1,127 985.98 845.12 657.31 563.40

10 يونيو 1,127 986.24 845.34 657.48 563.55

9 يونيو 1,112 973.37 834.31 648.90 556.20