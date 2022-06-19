سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 20 يونيو 2022، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، حيث تحظى الليرة السورية باهتمام الكثير من المتابعين من التجار وغيرهم ويبحثون عن سعره باستمرار، وبعد زيادة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 20 يونيو 2022

ارتفاع سعر الدولار في سوريا اليوم

ارتفع سعر الدولار في سوريا بداية تداولات، اليوم الإثنين 20 يونيو/حزيران 2022 السوق الموازية غير الرسمية، فيما استقر سعره بالبنوك.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 20 يونيو 2022

سعر الدولار اليوم في سوريا

وصعد سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل عند 3975 ليرة للشراء، و4010 ليرات للبيع، مقابل 3970 ليرة للشراء، و4005 ليرات للبيع خلال تعاملات أمس.

الدولار في البنوك

وفي البنوك ، سجل سعر الدولار رسميًا 2814 ليرة في المتوسط، وفق موقع "cb.gov.sy".

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 20 يونيو 2022

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

ولم يتغير سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، سوى بنحو طفيف مسجلًا نحو 4167 ليرة للشراء، و4209 ليرات للبيع، أي بزيادة قدرها ليرة واحدة.

فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا تراجعا لدى السوق الموازية (السوداء)، ليصل إلى 4850 ليرة للشراء، و4903 ليرات للبيع، مقابل 4880 ليرة للشراء، و4933 ليرة للبيع أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 20 يونيو 2022

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 1058 ليرة للشراء، و1071 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 1079 ليرة للشراء، و1092 ليرة للبيع، وهي تقريبا نفس أسعار أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 20 يونيو 2022

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، نحو 12941 ليرة للشراء، و13080 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.