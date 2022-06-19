وفد من قادة "الجهاد" يقدم التعازي والمباركة لعوائل شهداء جنين

قدم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، مسا اليوم الأحد، التعازي والمباركة لعوائل الشهداء براء اللحلوح ويوسف صلاح وليث أبو سرور الذين ارتقوا فجر الجمعة في عملية اغتيال صهيونية جبانة في الحري الشرقي من مدينة جنين.

وعزى القيادي المحرر الشيخ خضر عدنان، باسم حركة الجهاد الاسلامي عائلة الشهيد يوسف صلاح، مشيداً بأبناء بلدة كفر دان التي كوكبة من الشهداء، واحتضنت قادة وابناء المقاومة دفاعاً عن جنين.

وقال القيادي عدنان :"علينا أن لا نسأل عن انتماء الشهيد بل نسأل عن انتمائنا للشهيد وحمل أمانة دمه وحمل بندقيته، منوهاً أننا على ثقة بالنصر الذي ينبت حيث يكون الدم وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله".

ويشار إلى أن قوات الاحتلال اغتالت بالأمس 3 من عناصر كتيبة جنين في مخيم جنين مما أدى لارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العام لـ 26 شهيداً منذ بداية العام.