الراصد الجوي: يوم غدٍ الإثنين آخر أيام فصل الربيع

قال الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الأحد، :"أنه وحسب التقويم الفلكي فإن يوم غدٍ الإثنين آخر أيام فصل الربيع".

وأضاف العلامي :"أن يوم الثلاثاء أول أيام فصل الصيف".

وكانت توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأحد 19 يونيو 2022، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.