مشروع قرار روسي ضد "إسرائيل" في مجلس الأمن

تعمل روسيا على صياغة مشروع قرار تقدمه إلى مجلس الأمن ضد "إسرائيل"، وذلك في أعقاب قصف طيران جيش الاحتلال الحربي لمطار العاصمة السورية دمشق، قبل نحو أسبوعين.

وكان قد تسبب القصف "الإسرائيلي" على المطار بخروج مهابط المطار عن الخدمة.

وقالت قناة كان العبرية :"أثار القصف "الإسرائيلي" لمطار دمشق وتعطيل بعض المهابط انتقادات من قبل روسيا التي أكدت أنه لا يوجد أي مبرر للهجمات "الإسرائيلية" على مطار دمشق، حيث دفعها هذا الانتقاد إلى تحرك غير مسبوق ضد "إسرائيل" في مجلس الأمن التابع للأم المتحدة".

ويُشار إلى أنه جاء في مشروع القرار الذي صاغته روسيا وستقدمه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة :"الهجوم نفذ بشكل ينتهك القانون الدولي، ويقوض الاستقرار وينتهك أيضا سيادة سورية والدول الأخرى، يجب محاسبة المسؤول على تنفيذ الهجوم لأنه أضر بشكل صارخ بالقدرة على مساعدة سورية إنسانيا".

ونقلت القناة العبرية عن مسؤولين إسرائيليين كبار تأكيدهم، أن روسيا تقوم بالفعل بصياغة مشروع قرار من هذا القبيل، مضيفين :"أن فرصة روسيا في تلقي الدعم ليست عالية".

جدير ذكره أنه عقب العدوان "الإسرائيلي" على مطار دمشق في العاشر من حزيران/ يونيو الجاري، استدعت وزارة الخارجية الروسية، السفير "الإسرائيلي" لدى روسيا، وطالبته بتقديم توضيحات حول القصف العدواني الذي استهدف مطار دمشق الدولي وأخرجه من الخدمة، واعتبرت موسكو أن "التبرير الذي ورد من الجانب "الإسرائيلي" غير مقنع".