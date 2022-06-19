أجهزة السلطة برام الله تعتقل الشيخ الضرير علي حنون ونجله

اعتقلت أجهزة السلطة في رام الله اليوم الأحد، القيادي في "حماس" الشيخ الضرير علي حنون ونجله بعد مداهمة منزله في رام الله بالضفة الغربية المحتلة

وأشارت مصادر محلية، إلى أن الأجهزة الأمنية برام الله اعتقلت الشيخ حنون ونجله حسن، الطالب في التوجيهي، بعد مداهمة منزلهم في بلدة المزرعة الغربية.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أنه جرى الإفراج عن الشيخ حنون بعد وقت قصير من اعتقاله.

وتصاعدت انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية مؤخرا، وشنت حملة اختطافات طالت العديد من المواطنين، عرف منهم: محمد مصطفى من قلقيلة، وطارق نفنوف من نابلس.

ونظم أهالي المعتقلين السياسيين في رام الله، أمس السبت، وقفة تضامنية مع أبنائهم الذين يتعرضون إلى أبشع أنواع التعذيب وأقصى أساليب التحقيق ظلما وجورا داخل سجون السلطة.

وطالب المشاركون في الوقفة التضامنية، التي جرت عند دوار المنارة وسط رام الله، بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، والعمل على إنقاذهم قبل فوات الأوان، مؤكدين أنهم في أمس الحاجة للصوت الحر.

وشارك في الوقفة التضامنية أطفال المعتقلين السياسيين، ورفعوا لافتات تحمل صورهم وشعارات تطالب بالإفراج عنهم.