قناة عبرية: جيش الاحتلال يدخل أول جرافة آلية للخدمة العسكرية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، عن ادخال أول جرافة تعمل بجهاز تحكم عن بعد، اطلق عليها اسم "الباندا" في الخدمة العسكرية.

ونقلت قناة كان العبرية، عن المتحدث باسم الجيش "الاسرائيلي"، قوله :"جرافة الباندا" هي أداة هندسية فريدة يتم التحكم فيها عن بعد، والغرض منها هو السماح بنفس العمليات التي تقوم بها الجرافة العادية، ولكن دون تعريض الجنود للخطر".

واضاف المتحدث :"أن "الباندا" هي أداة هندسية محمية، أو بعبارة أخرى أول روبوت على الأرض، وهي عبارة عن نظام آلي أرضي غير مأهول، يعتمد على جرافة لأداء المهام الهندسية".

جدير ذكره أن جيش الاحتلال أدخل في الأونة الأخيرة العديد من الآليات الغير مأهولة في الخدمة، في إطار التخفيف من أخطار الإصابات أو القتلى خلال تنفيذ المهام وفي إطار التطور التكنولوجي لجيش الاحتلال.