ليفربول واليونايتد يتنافسان على ضم أسينسيو

أفادت وسائل إعلام أجنبية، بأن نجم ريال مدريد الإسباني أسينسيو يحظى باهتمام كل من ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين هذا الصيف.

ويُشار إلى أنه من المقرر أن ينتهي عقد ماركو أسينسيو مع ريال مدريد في نهاية الموسم القادم، علمًا أن الطرفين لم يتوصلا لأي اتفاق حول التجديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ليفربول يستعد لتحدي غريمه مانشستر يونايتد، على ضم أسينسيو صاحب الـ26 عامًا هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة، أنه يسعى أسينسيو للحصول على ضمانات بشأن مشاركته أساسيًا سواء في ريال مدريد أو ناديه الجديد، حيث سيكون هذا هو العامل الرئيسي في اتخاذ قراره.

ورغم بداية أسينسيو بشكل أساسي مع ريال مدريد في الموسم الماضي، إلا أنه تراجع شيئًا فشيئًا في ظل تألق البرازيلي رودريغو جويس.

ويستمر الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، في محاولة تعزيز هجوم الفريق، بعد اقتراب السنغالي ساديو ماني من الرحيل إلى بايرن ميونخ.

جدير ذكره أن ليفربول تعاقد مع الأوروغواياني داروين نونيز، مهاجم بنفيكا، مقابل 75 مليون يورو.