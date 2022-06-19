ما هي فوائد البطيخ للأطفال الرضع ؟

فوائد البطيخ للأطفال الرضع، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال فوائد البطيخ للأطفال، حيث يحتوي على الكثير من الفوائد لجسم الطفل الرضيع وخاصة بعض الفيتامينات التي تقوي المناعة، وبعد زيادة بحث الكثير من الأمهات عن فوائد البطيخ للأطفال الرضع عبر محركات البحث الشهير مثل جوجل، قررنا كتابة هذا المقال.

فوائد البطيخ للأطفال الرضع

تتمتع فاكهة البطيخ بالعديد من الفوائد للأطفال، ومنها :

- البطيخ يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين "ج"، الذي يقوي جهاز المناعة لدى الطفل.

- يساعد البطيخ على امتصاص الحديد في الجسم و تحسين الرؤية و مصدر جيد لفيتامين "أ".

- يساعد على تحسين الرؤية.

- يحافظ على صحة الأسنان، والجلد.

- يعمل على تطوير الأنسجة الرخوة، والأغشية.

فوائد البطيخ للأطفال الرضع

- يحمي البطيخ الطفل من الإصابة بالجفاف لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الماء.

- يحافظ على صحة القلب لإضافة مضادات الأكسدة المفيدة الأوعية الدموية .

- يحتوي على فيتامين "أ" المهم لتقوية البصر والأسنان بالإضافة إلى الكالسيوم المهم لنمو العظام والأسنان.

- يحتوى على المغنيسيوم الذي يساعد على بناء العضلات والأعصاب.

- يحتوي أيضًا على فيتامين "ج" المفيد لتقوية الجهاز المناعي، والألياف الغذائية التي تقي الأطفال من الإصابة بالإمساك.

إلى هنا انتهى المقال، آملين أن ينال إعجابكم.