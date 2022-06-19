الكحلوت تتحدث عن موعد صرف المنحة القطرية و معايير اختيار المستفيدين

أفادت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت أن عدد المبلغ المستفيدين من المنحة القطرية يبلغ 160 ألف مستفيد، مشيرة الى أن الأسماء التي يتم صرف المنحة القطرية لها يتم اعتمادها من الأمم المتحدة.

و تحدثت الكحلوت عن معايير اختيار المستفيدين من المنحة، لافتة الى أن اختيار المستفيدين يتم وفق فريق بحث اجتماعي كامل للمستفيدين.

و أوضحت أن الإعلان عن صرف المنحة القطرية مربوط بقدوم السفير العمادي لقطاع غزة، و يتم عن طريق اللجنة القطرية.

و أشارت الى أن التسجيل للمنحة القطرية متوقف من شهر 8 2021 ولم يتم فتح رابط التسجيل لحتى الآن.

و أضافت: "هناك ما يقارب 50 ألف أسرة على لوائح الانتظار لتستفيد من المنحة القطرية ولم يتخذ قرار من اللجنة القطرية للصرف لهم".

و أكدت الكحلوت بأن هناك معايير يتم اعتمادها من اللجنة القطرية ووزارة التنمية الاجتماعية قبل صرف المنحة.

و بينت أنه لا يتم رفع أي اسم مستفيد من المنحة القطرية إلا من يثبت أن له مصدر دخل آخر، و أن ما يتم اعتماده من أسماء المستفيدين في كل مرة يختلف عن الدفعة التي تليها.

و قالت: "حينما يكون عدد أسماء المستفيدين مائة ألف أو أقل يتم صرف المنحة على سعر الدولار في السوق".

و تابعت المتحدثة باسم التنمية قائلة: "توجد مراجعة دورية وشهرية لكل الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية، و كل من هو خارج البلاد يتم إيقاف المنحة عنه حتى يرجع للبيانات".

و فيما يتعلق بالحالات المتوفاة بعد مرور أربع أو خمس شهور يتم وضع اسم الزوجة مكان الزوج تلقائياً، وفقاً للكحلوت.

و أما بخصوص الأسماء التي يتم رفعها من الاستفادة من المنحة القطرية، فأشارت الكحلوت الى أن بإمكان هؤلاء الأشخاص إحضار ما يثبت انها بدون عمل وسيتم إعادة لكشوفات الاستفادة من المنحة.

و اضافت: "نحن في وزارة التنمية الاجتماعية لا نتعامل مع التقارير الكيدية."

و لفتت الى أنه تم اعتماد استمارة بحث تم إعدادها من قِبل البنك الدولي وتمت مراجعتها من قِبل الباحثين الاجتماعيين.

و أكدت الكحلوت أن كل الأسماء التي قامت بتحديث أرقام هواياتها لم تفصل من المنحة ولكنها تأخذ وقت من أربع أو خمس شهور لتحديث بياناته.

و تابعت تقول: "لكل برنامج من برامج وزارة التنمية الاجتماعية قاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار".

و فيما يتعلق بأصحاب البيوت المدمرة، أشارت الكحلوت الى أن هناك برنامج مشترك بين وازرة التنمية الاجتماعية وزارة الاشغال ووزارة الإسكان.

و حول موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، أوضحت الكحلوت بأن الوزارة في قطاع غزة لم تبلغ من رام الله عن وجود دفعة قريبة للمستفيدين من الشئون الاجتماعية.

و تطرقت الكحلوت الى مشاريع الإسكان المصرية، مؤكدة أنه عند الانتهاء من ملف المشاريع السكنية المصرية سيكون هناك معايير واضحة ويطلع عليها الجميع ومعرفة كيفية الاستفادة منها.

و قالت: "هناك عدد من المشاريع الأخرى التي تعمل عليها وزارة التنمية الاجتماعية والتي تخدم كافة الحالات الاجتماعية المضافة على البرنامج الوطني".

كما تحدثت الكحلوت عن برنامج القسائم الشرائية، مشيرة الى أن عدد المستفيدين من برنامج القسائم الشرائية يصل 23 ألف أسرة من قطاع غزة.

و نوهت الى أنهيوجد تواصل وتعاون بينا وبين كافة المؤسسات الدولية والعاملة في مجال الإغاثة في قطاع غزة لخدمة الأسر المضافة على البرنامج الوطني.