سبب موت الممثل الأردني هشام هنيدي-سبب موت هشام هنيدي، ضجة مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، خلال الساعات الماضية، عقب الإعلان عن موت الممثل الأردني هشام هنيدي، بحثاُ عن سبب موت الممثل الأردني هشام هنيدي والذي أعلن عن وفاته يوم الجمعة الماضي، لذلك وضعنا لكم في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن أسباب وفاة الممثل الأردني هشام هنيدي.

سبب موت هشام هنيدي

وغيب الموت يوم الجمعة، الممثل الأردني هشام هنيدي عن عمر ناهز 76 عاما بعد معاناة مع المرض.

وقالت وزارة الثقافة للأردنية في بيان إن الراحل "حقق حضورا خاصا في أدوار تاريخية وبدوية وكوميدية واجتماعية معاصرة، فضلا عن تميزه في تقديم أعمال إذاعية بصوته المميز"، وفق "رويترز".

سبب موت الممثل الأردني هشام هنيدي

وإلى جانب وزارة الثقافة الأردنية، نعته الهيئة العربية للمسرح ونقابة الفنانين الأردنيين ومجموعة من الفنانين الأردنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم أشرف طلفاح وزهير النوباني وحسن أبو شعيرة وهشام حمادة ونجلاء عبد الله وديانا كرزون.

سبب موت الممثل هشام هنيدي

وهشام هنيدي ممثل يحمل الجنسية الأردنية، ولد في مدينة اللد في فلسطين عام 1946، حصل خلال حياته على العديد من الدرجات العلمية، إذ درس في القاهرة بجمهورية مصر العربية، وحصل على درجة البكالوريوس في القانون، بالإضافة إلى درجة الماجستير في الإخراج السينمائي من مدينة موسكو، استطاع هشام هنيدي الدخول إلى الساحة الفنية عبر تقديم البرامج وتصوير المسلسلات ليصبح من أشهر النحو في الوطن العربي.

موت الممثل هشام هنيدي

تتضمن السيرة الذاتية للفنان هشان هنيدي على ما يأتي:

الاسم كاملاً: هشام هنيدي.

تاريخ الميلاد: ولد عام 1946 ميلادي.

محل الميلاد: ولد في مدينة اللد في فلسطين.

محل الإقامة: المملكة الهاشمية الأردنية.

الجنسية: يحمل الجنسية الأردنية.

الديانة والاعتقاد: يعتنق الديانة الإسلامية.

المهنة: ممثل ومذيع أردني.

اللغة الأم: العربية، اللهجة الأردنية.

اللغات الثانوية: الإنجليزية.

المؤهل العلمي: درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة القاهرة، درجة الماجستير في الإخراج السينمائي من موسكو.

الجوائز: حاز على جائزة مهرجان المسرح التابعة لوزارة الثقافة الأردنية في 2006م.

سنوات العمل: بدأ العمل في العام 1970م حتى وفاته في 17 يونيو 2022م.

تاريخ الوفاة: توفي في تاريخ 17 يونيو/ حزيران 2022 ميلادي.

سبب وفاة هشام هنيدي

ويبلغ الممثل هشام هنيدي من العمر 76 عامًا، حيث ولد في دولة فلسطين بمدينة اللد عام 1946 ميلادي، كان له دور كبير في النهوض بالفن الأردني خاصة في الأعمال الفنية ذات الطابع البدوي، واستطاع الحصول على إعجاب ومحبة الناس منذ أول أعماله الفنية، و من أهم المسرحيات التي شارك بها هشام هنيدي ما يأتي: مسرحية قيس بن شعفاط.، مسرحية العنب الحامض، مسرحية أجمل الأصوات".

هشام هنيدي السيرة الذاتية