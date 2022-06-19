كم سعر جرام الذهب في السودان اليوم الأحد 19 يونيو 2022

أسعار الذهب في السودان اليوم الاحد 19 يونيو 2022، استقرت أسعار الذهب اليوم في السودان خلال تعاملات مساء الأحد 19 يونيو 2022، فيما تشهد الأسواق ركودا ،وفق متعاملين.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وبلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، خلال التعاملات المسائية، 26.991 ألف جنيه (59.19 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب لحظيا في السودان.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولا بالأسواق)، نحو 23.617 ألف جنيه (51.79 دولار).

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، مسجلًا نحو 20.243 ألف جنيه (44.39 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.745 ألف جنيه (34.53 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

سجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 839.405 ألف جنيه (1841 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان، نحو 188.938 ألف جنيه (414.34 دولار).

عالميًا تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة الجمعة (ختام الأسبوع)، بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومع ترقب التطورات الاقتصادية حول العالم