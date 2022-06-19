طريقة تحضير ميلك شيك بالمانجو فرش

طريقة تحضير ميلك شيك المانجو، مع حلول فصل الصيف و ارتفاع درجات الحرارة، تسعى ربات البيوت لتحضير اشكال مختلفة من الحلويات و العصائر الباردة لأفراد اسرهم، و في هذه المقالة يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخبارية طريقة تحضير ميلك شيك بالمانجو، مع وجود الفواكه الصيفية الموسمية في الأسواق.

ُطلق على المانجا ملكة الفواكه لأنها المفضلة لدى الجميع، بطعمها الغني والدسم، تعتبر المانجا بهجة حلوة بحد ذاتها. وهي كل ما تحتاجه خلال حرارة الصيف الحارقة. تعالوا نجرب معا ميلك شيك المانجو الرائع. يمكن لأي شخص تحضيرها في أقل من 15 دقيقة.

المكونات ميلك شيك مانجو:

2 حبة مانجو كبيرة

4 ملاعق كبيرة آيس كريم فانيليا

4 حبات كاجو

1 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة سكر

4 قطع لوز

طريقة عمل ميلك شيك مانجو:

الخطوة 1 اخرج لب المانجو

أولاً ، قشر المانجو وقطّع اللب إلى قطع صغيرة. اكشط اللب المتبقي واجمعه في وعاء.

الخطوة 2 امزج كل شيء معًا

أضف لب المانجو إلى الخلاط مع الحليب المبرد والسكر و 2 ملعقة آيس كريم الفانيليا. امزج لتشكيل خليط ناعم.

الخطوة 3 تصب في أكواب

صب الآن اللبن المخفوق في كوبين مختلفين واملئهما 3/4. أضف ملعقة من آيس كريم الفانيليا إلى كل كوب.

الخطوة 4 يُزين ويُقدم

يُزين بالكاجو المفروم واللوز ويُقدّم.





