الشرطة البحرية تقرر وقف حركة الصيد في بحر غزة غداً الإثنين

قررت الشرطة البحرية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، إيقاف حركة الصيد ومنع دخول القوارب والمراكب بشتى أنواعها إلى البحر يوم غد الإثنين (20 يونيو 2022).

جاء ذلك في تصريح صحفي للشرطة تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قالت فيه " إنها قررت وقف حركة الصيد ومنع دخول القوارب والمراكب بشتى أنواعها إلى البحر يوم غد الإثنين (20 يونيو 2022) من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 23:59 مساء، في المنطقة البحرية الممتدة من مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة (البيدر) وحتى نهاية الحدود البحرية لمحافظة خانيونس جنوباً".

وبينت الشرطة أن اتخاذها قرار بوقف حركة الصيد ليوم غدٍ الإثنين يرجع لوجود أعمال وتدريبات للمقاومة.

وفيما يلي نص التصريح كاملاً:

💬📣 تنويه:

🔹 تقرر وقف حركة الصيد ومنع دخول القوارب والمراكب بشتى أنواعها إلى البحر يوم غد الإثنين (20 يونيو 2022) من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 23:59 مساء، في المنطقة البحرية الممتدة من مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة (البيدر) وحتى نهاية الحدود البحرية لمحافظة خانيونس جنوباً؛ وذلك بسبب وجود أعمال وتدريبات للمقاومة.



الشرطة البحرية

الأحد 19 يونيو 2022