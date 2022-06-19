تعرفوا على فوائد العنب الأخضر المذهلة في علاج الكثير من المشاكل الصحية

العنب الأخضر من أكثر الفواكه شهرة، يحتوي العنب على عدة مكونات تجعله أكثر أهمية من غيره بالنسبة لصحتنا مما أدى إلى تسميته بالغذاء الخارق.

لقد عرف الإنسان العنب الأخضر منذ مئات السنين وعرفه وزرعه وحصد كرومه، يستخدم العنب الأخضر في عدة مجالات طبية وتغذوية ولأنه امتاز بمواسم محددة في المناطق المعتدلة مناخياً، فقد قام البشر بحفظه للاستفادة منه في الفصول الأخرى فجففوه وخمروه وصنعوا منه المربى، الخبيصة، والزبيب والخمر الذي يتم استخدام معظم المحاصيل لتحضيره.

فوائد العنب الأخضر للإمساك

فوائد العنب الأخضر للإمساك يحتوي العنب على الألياف الضرورية لتقليل الإمساك، يشكل الماء نسبة كبيرة من محتواه، فإن تناول العنب وغيره من الفواكه التي تحتوي على كمية كبيرة من الماء مثل فاكهة البطيخ وفاكهة الشمام يساعد على إبقاء الجسم رطباً ويحافظ العنب الاخضر على حركة الأمعاء طبيعية.

فوائد العنب الأخضر للسرطان

يتميز العنب باحتوائه على مضادات أكسدة قوية معرفة باسم الفينولات والتي تبطئ أو تمنع عدد عدة أنواع من السرطان منها سرطان الكبد، سرطان المعدة، سرطان الثدي، سرطان الجلد، الدم، الغدد الليمفاوية.

فوائد العنب الأخضر لأمراض القلب

حسب دراسة أجريت على الحيوانات حيث وجد أن مادة كورستين الموجودة في العنب وهي أحد أنواع الفلافونويد والذي يعتبر مضاداً للالتهابات، تقلل الخطر من الإصابة بتصلب الشرايين وأيضاً تحمي من التلف الذي يتسبب به الكولسترول الضار، ويقلل ضغط الدم حيث يحتوي العنب من الكثير من البوتاسيوم والألياف التي تزيد من صحة القلب وتقلل من حدوث الجلطات وتحافظ على كثافة المعادن في العظام وتقلل من تشكل الحصوات الكلوية.

فوائد العنب الأخضر لارتفاع ضغط الدم

البوتاسيوم له تأثيرات إيجابية على صحة الجسم مما يعني أن استهلاك كميات جيدة من البوتاسيوم يقلل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم تماماً مثل استهلاك نسبة الصوديوم ومن هنا ينصح بتناول العنب الأخضر للمرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم مما له من تأثير في إصلاح الاضرار الناجمة عن زيادة الصوديوم في الجسم.

فوائد العنب الأخضر للحساسية

بحسب مادة الكيروسين المضادة للالتهابات فإن العنب الأخضر ممكن أن يساعد في تخفيف أعراض الحساسية بما في ذلك سيلان الأنف وتدمع العيون والقشعريرة.

هل العنب يسبب إسهال؟

نعم، من المعروف أن تناول الأطعمة والفواكه التي تحتوي على السكر تسبب الإسهال، وذلك بسبب أن السكر يعمل على سحب الماء من الجسم إلى الأمعاء ممّا يجعل البراز رخوًا للغاية.﻿

ويحتوي العنب الأخضر على نسبة عالية من الفركتوز والمعروف بسكر الفاكهة، لذا عند تناول كميات كبيرة من العنب فإن الجسم لن يستطيع هضم كل الفركتوز الداخل للأمعاء ممّا يؤدي إلى الإصابة بالإسهال.

أطعمة أخرى تسبب الإسهال

الفاكهة والعصائر والمشروبات الغازية

الأطعمة المقلية والدهنية

منتجات الألبان

الكافيين

فوائد العنب بشكل عام

فوائد العنب من الناحية الجمالية أنه يمنع من ظهور حب الشباب وذلك بسبب احتواءه على فيتامين ه المهم للبشرة.

يساعد العنب على تقوية المناعة.

يساعد على النوم بشكل افضل.

تحسين المزاج.

مهم جداً لصحة القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم.

مهم أيضاً لصحة العيون من الالتهابات.

يساعد على خسارة الوزن الزائد دون المبالغة في تناوله.

العنب للامساك عند الأطفال

يعتبر الإمساك من الحالات المنتشرة عند الأطفال الرضع، وخصوصاً في الشهور الأولى من عمرهم حيث يزداد الأمر مع بداية إدراج الأطعمة الصلبة، ومن المهم وضع أطعمة تحتوي على الألياف وذلك لتعزيز الهضم، والعنب من الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف التي تنظم حركة الأمعاء، فلا تنسي عزيزتي الأم إدراجه في نظامه الغذائي.

فوائد العنب للحامل

ملين طبيعي لأنه يحتوي على الألياف والتي تقلل من حدوث الإمساك للحامل.

يقوي مناعة المرأة الحامل.

يحتوي العنب على الحديد مما يعالج فقر الدم.

يمد الجسم بالطاقة.

العنب يساعد في تخفيف التشنجات العضلية التي تعاني منها المرأة الحامل لأنه يحتوي على المغنيسيوم والذي يعمل على استرخاء العضلات وراحة جسدها.

يحمي المرأة الحامل من ارتفاع ضغط الدم

يحتوي على مستويات عالية من حمض الفوليك وهو من العناصر الغذائية التي تحتاجها الحامل، لحماية الجنين من الإصابة بالتشوهات الخلقية وتقليل فرص التعرض للإجهاض والولادة المبكرة.