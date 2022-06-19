هروب سجناء من "داعش" في هجوم على سجن الرقة المركزي بسوريا

أفادت قناة الميادين اليوم الاحد بأنّ السجن المركزي في الرقة تعرض لهجوم، فجر اليوم ، تمكّن خلاله عدد من السجناء من الفرار من بينهم عناصر في تنظيم "داعش".

وأضافت المصادر أنّ "قوات قسد طوّقت محيط السجن، ونشرت دورياتها في المدينة مع استقدام تعزيزات عسكرية كبيرة"، كذلك أقامت حملة مداهمات في الأحياء المجاورة للسجن بحثاً عن الفارين.

وفي 21 كانون الثاني/يناير، أعلنت "قسد" إفشال محاولةٍ لـ"داعش" لتحرير نحو 3 آلاف شخص من أخطر قادته بعد السيطرة على الهجوم الذي نفذه التنظيم داخل سجن غويران ومحيطه في الحسكة.

يشار إلى أنه منذ بداية العام الماضي اندلعت أعمال شغب وعصيان من قبل عناصر تنظيم "داعش" المعتقلين في سجون تسيطر عليها "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية.