مهجة القدس: الأسير محمد يوسف جرادات يتعرض للتنكيل

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأحد، أن الأسير المجاهد محمد يوسف جرادات يتعرض للتنكيل من قبل إدارة مصلحة السجون الصهيونية في سجن مجدو.

وأفاد الأسير محمد جرادات في رسالة وصلت "مهجة القدس" نسخة عنها، أن إدارة سجن مجدو مارست بحقه عدد من الإجراءات التعسفية والتنكيلية أبرزها المنع من إلقاء خطبة الجمعة، وحرمانه من التنقل بين الأقسام، والبقاء في الغرفة وعدم الخروج منها في ظروف تشبه العزل.

من جهتها، حملت مؤسسة مهجة القدس دولة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المجاهد محمد يوسف جرادات، داعيةً المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل لدى سلطات الاحتلال الصهيوني لوضع حد لوقف هذه الهجمة المسعورة بحق الأسير محمد جرادات وكل الأسرى الأبطال.

جدير بالذكر أن الأسير محمد جرادات ولد بتاريخ 22/04/1961م، وهو متزوج ولديه أربعة أبناء، ويقبع حاليًا في سجن مجدو، وما زال موقوف، وهدم منزله على يد قوات الاحتلال الصهيوني وهو أحد أربعة أسرى تتهمهم قوات الاحتلال بتنفيذ عملية برقة غرب نابلس شماليّ الضفة، التي قتل فيها أحد المستوطنين في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وهو خطيب وإمام مسجد الشهيد فتحي الشقاقي في السيلة الحارثية، ومن قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة، وهو أسير محرر أمضى 12 سنة في سجون الاحتلال.