"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (20 يونيو).

وقالت الوزارة في بيان لها :" إن أولوية السفر ستكون للأسماء المدرجة في كشوفات الحافلتان: التاسعة، والعاشرة + المتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/25)، بالإضافة كشوفات الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/24)"، داعية المدرجة أسماؤهم لضروة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر و ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما دعت المسافرين لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، ومبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كشف المسافرين هنــــــــــــا

كشف الجوازات المصرية هنـــــــــــــــا