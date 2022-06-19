الأشغال بغزة: مخطط لاقتطاع جزء من مقبرة الشجاعية لصالح مشروع الكوبري

كشف وكيل وزارة الأشغال بغزة ناجي سرحان صباح اليوم الأحد، عن وجود مخطط لاقتطاع جزء من مقبرة الشجاعية بهدف ضمها لشارع عرضه 40 متر ضمن مخطط إنشاء كبري الشجاعية.

وقال سرحان في تصريحات له إنه يتم دراسة أولية لإنشاء كوبري في منطقة الشجاعية ونحن بحاجة إلى شارع بعرض 40 متر وهو غير متوفر حالياً.

وأضاف "من الممكن أن نحتاج لاقتطاع جزء من مقبرة الشجاعية ويتم الحديث مع الأهالي لدراسة هذا الموضوع وكيفية تطبيقه والحلول البديلة، ومجرد الانتهاء والتوافق مع الأهالي سيتم البدء".

ولفت إلى أن الرؤية يتم اعتمادها من قبل الحكومة وبعد ذلك ستقدم للجانب المصري للموافقة عليها، وحال الانتهاء من الموافقة سيجري العمل بها والتعميم للتسجيل بناء على الشروط المطلوبة.