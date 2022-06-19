هل الذرة ترفع السكر- فوائد الذرة الصفراء ..؟

هل الذرة ترفع السكر، وما القيمة الغذائية للذرة، فهل طحين الذرة يرفع السكر، خاصةً أن هناك فوائد للذرة الصفراء لمرضى السكر، وتتحمل الآثار الجانبية للذرة الصفراء لمرضى السكر، فغالباً لا يوجد أضرار للذرة للصحة، ولا تسبب الذرة ردود الفعل التحسسية، أما الإفراط فيها يسبب عسر الهضم واضطراب المعدة

هل الذرة ترفع السكر

من الأسئلة التي تهم كل مرضى السكري، فالذرة تعتبر من الخضراوات والحبوب الغنية بالقيم الغذائية الضرورية لصحة الجسم، سيقدم المقال الإجابة عن سؤال هل الذرة ترفع السكر، كما سيقدّم شرحًا لفوائد وأضرار الذرة لمرضى السكري، وسيبين أهم النصائح الواجب اتباعها عند شراء وتخزين وطهي الذرة.

القيمة الغذائية للذرة

إن الذرة غنية بالكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن، كما أنها منخفضة نسبيًا في البروتين والدهون، ويحتوي كوب واحد (164 غرام) من الذرة الصفراء على:

السعرات الحرارية: 177 سعرة حرارية.

الكربوهيدرات: 41 غرام.

البروتين: 4 غرام.

الدهون: 1 غرام.

الألياف: 6 غرام.

فيتامين ج: 17٪ من الكمية اليومية.

الثيامين (فيتامين ب 1): 24٪ من الكمية اليومية.

حمض الفوليك (فيتامين ب 9): 19٪ من الكمية اليومية.

المغنيسيوم: 11٪ من الكمية اليومية.

البوتاسيوم: 10٪ من الكمية اليومية.

هل الذرة ترفع السكر

يتم تحديد مقدار تأثير الطعام على غلوكوز الدم (سكر الدم) باستخدام المؤشر الجلايسيمي (Glycemic index)، وهو رقم يبين مقدار ما سيرفعه الطعام من مستوى السكر في الدم بعد تناوله، فالأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي من 56 إلى 69 هي أطعمة متوسطة بنسبة رفعها للسكر في الدم، وتحصل الأطعمة التي تسبب نسبة منخفضة من السكر في الدم على أقل من 55 درجة، أما الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع (70 وما فوق) فن الممكن أن تزيد من مستوى السكر في الدم.

إن المؤشر الجلايسيمي، أو مؤشر نسبة السكر في الدم للذرة هو 52، وبالتالي فهي من الأطعمة المتوسطة بنسبة رفعها للسكر في الدم، أي أن تناولها باعتدال لن يرفع سكر الدم، ويشمل المؤشر الجلايسيمي للأطعمة الأخرى ذات الصلة بالذرة كلاً مما يلي:

المخبوزات المصنوعة من دقيق الذرة: 46.

رقائق الذرة: 81.

الفشار: 65.

هل طحين الذرة يرفع السكر

يملك طحين الذرة درجة مؤشر جلايسيميglycemic تساوي 69، وتعتبر هذه الدرجة مرتفعة قليلًا، مما يعني أنه إذا تم تناول مخبوزات طحين الذرة بمفردها، فسوف يتسبب ذلك في ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة، وبالتالي لا ينصح بتناوله لمرضى السكري.

فوائد الذرة الصفراء لمرضى السكر

تقدم الذرة الصفراء العديد من الفوائد لمرضى السكري أهمها:

تحتوي الذرة على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، كما أنها غنية بالألياف الغذائية.

تحتوي الذرة الصفراء على نسبة عالية من النشا الذي يسبب بطء الهضم ويمنع الارتفاع الفوري في مستويات السكر في الدم.

تحتوي الذرة على مواد كيميائية نباتية تمنع الجسم من امتصاص الأنسولين، وبسبب ذلك، يتم تجنب الانخفاض المفاجئ أو الزيادات في مستويات السكر في الدم.

يتواجد البوليفينول، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، بكميات مرتفعة في الذرة، وقد أظهرت الدراسات أن مادة البوليفينول تمنع الإصابة بمرض السكري من النمط الثاني.

الوقاية من السرطان: نظرًا لكون الذرة غنية بالألياف، فإنها تشجع على نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء مما يمنع خطر الإصابة بسرطان القولون، كما أنها تساعد على تحرير مادة تسمى حمض الفيروليك، وقد أشارت الدراسات إلى أن حمض الفيروليك له خصائص قوية مضادة للسرطان.

تحسين صحة العين: الزياكسانثين واللوتين هما من مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الذرة، حيث تعمل مضادات الأكسدة هذه على منع تنكس خلايا العين وتحسين صحة العين بشكل عام.

التحكم بالوزن: إن الذرة غنية بالألياف، وبسبب احتوائها على نسبة عالية من النشا، فإنها تستغرق وقتًا أطول للهضم وتحافظ على الشعور بالشبع لفترة أطول، وتعزز جميع هذه الأسباب عملية فقدان الوزن، كما أن الذرة مفيدة جدًا في فقدان الوزن لدى مرضى السكر.

الاثار الجانبية للذرة الصفراء لمرضى السكر

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للذرة إلى عدد من الآثار الجانبية الضارة، أهمها:

اضطرابات المعدة.

انتفاخ البطن.

الإسهال.

نقص النياسين.

وفي حالة إفراط مرضى السكري في تناول الذرة، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

معلومات مهمة حول طهي وتخزين الذرة الصفراء

فيما يلي أهم المعلومات التي يجب معرفتها عند شراء وطهي وتخزين الذرة:

الشراء: يجب اختيار الذرة التي تتمتع بحبات ألوانها مشرقة وممتلئة ولا تظهر عليها علامات التجعد، كما يجب أن تكون القشور سليمة، وطازجة، وخضراء، وغير تالفة ولا مرقطة، ويجب أن يكون لون شعر الذرة أخضر شاحب.

طريقة التخزين: تفقد الذرة حلاوتها أثناء التخزين إذ يتحول السكر إلى نشا، لذلك يجب تخزين الذرة مع قشرتها كاملة في كيس بلاستيكي في الثلاجة، ويجب استخدامها في غضون يوم إلى يومين.

طريقة التحضير: يمكن طهي الذرة داخل قشرتها أو بعد تقشيرها، ومن الجيد طهي الذرة على الشواية أو غليها لمدة 5 دقائق فقط (بعد إزالة القشور).

يؤدي الغلي لمدة طويلة إلى إذابة معظم العناصر الغذائية للذرة (والخضروات الأخرى) في ماء الطهي، بدلًا من ذلك من الممكن استخدام الميكروويف أو شواء الذرة للاحتفاظ بجميع فوائدها الصحية.

أضرار الذرة للصحة

تسبب الذرة العديد من الأضرار، سنبين أهمها فيما يلي.

تسبب الذرة ردود الفعل التحسسية

يمكن أن يؤدي تناول الذرة إلى الحساسية مثل الطفح الجلدي، وتورم الغشاء المخاطي والقيء، كما يعاني الكثير من الناس من نوبة الربو بعد تناول الذرة، ويعود السبب الرئيسي وراء الحساسية إلى نوع البروتين الموجود في الذرة.

تزيد الذرة من خطر الإصابة بالبلاجرا

الذرة غذاء أساسي لكثير من الناس، ولكن استهلاكها بكميات كبيرة يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالبلاجرا، والبلاجرا هو نقص الفيتامينات وخاصة النياسين في الجسم، حيث تفتقر الذرة إلى الأحماض الأمينية (الليسين والتربتوفان) والنياسين، والتي تساعد على حماية الجسم من البلاجرا.

قد تسبب الذرة انتفاخ البطن

تحتوي الذرة على نسبة عالية من النشا، وعند تناول الذرة، تتحلل في الأمعاء الغليظة وتنتج الكثير من الغازات، لذلك إذا تناول الشخص الذرة بكميات كبيرة، فيمكن أن يسبب ذلك الغازات وانتفاخ البطن.

يسبب الإفراط في تناول الذرة عسر الهضم واضطراب المعدة

الذرة هي مصدر جيد للألياف والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى، والتي تساعد في طرد السموم من الجسم، لكن جرعة زائدة من هذه الألياف يمكن أن تكون ضارة للمعدة، حيث تؤدي إلى عسر الهضم وتقلصات في المعدة.

يسبب الإفراط في تناول الذرة تهيج الأمعاء والإسهال

لا ينبغي تناول الذرة نيئة لأنها يمكن أن تؤدي إلى الإسهال، كما تؤدي الذرة أيضًا إلى العديد من الاضطرابات المعوية.

تسبب الذرة تسوس الأسنان

تحتوي الذرة على كمية جيدة من السكر، لذلك يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان لدى بعض الأشخاص، وللوقاية من ذلك يجب الاهتمام بنظافة الفم والأسنان بعد تناول الذرة.

تؤدي الذرة إلى الخمول

تحتوي الذرة على كمية وافرة من النشا، والذي قد يسبب النعاس ويؤدي إلى الخمول.

وهنا ينتهي المقال بعد أن قدّم الإجابة عن سؤال هل الذرة ترفع السكر ، حيث تبين أن تناول الذرة بكميات معتدلة لا يسبب ارتفاع السكر، كما ذكر المقال أهم الفوائد التي تقدمها الذرة لمرضى السكري، بالإضافة إلى توضيحه الآثار الجانبية للذرة على الصحة.