لأول مرة منذ 2020 .. بيتكوين تنخفض إلى ما دون 18 ألف دولار

انخفضت عملة بيتكوين إلى ما دون 18 ألف دولار لأول مرة منذ أواخر عام 2020، قبل أن تعوض خسائرها لاحقا وترتد مرتفعة قرب مستوى 19 ألفا، مع استمرار الضغوط الحادة في السوق.

وتراجعت العملة المشفرة الأكثر قيمة إلى 17750 دولارا تقريبا خلال تعاملات السبت، لكنها ارتدت إلى 18900 دولار بحلول الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد بتوقيت غرينتش، وفقا لبيانات "سي إن بي سي".

يأتي ذلك في ظل تسارع عمليات البيع في سوق العملات المشفرة، حيث انخفضت العملة الأكثر شهرة في العالم بأكثر من 35% في الأسبوع الماضي، حيث تخترق حواجز الأسعار الرئيسية.

تعود الضغوط في سوق العملات المشفرة جزئيا إلى ضغوط من قوى الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم المتصاعد وتتابع ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية.

تضطر الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة إلى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين، كما أن بعض الأسماء الأكثر شهرة في الصناعة تواجه انهيارا في الملاءة المالية.

وصلت بيتكوين إلى ذروتها عند 68789 دولارا في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن مستوياتها المنخفضة المسجلة الآن، لم تشهدها منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.