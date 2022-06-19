موقع فلكي يحدد وقفة عرفة وعيد الاضحى 2022 يبقى الهلال الجديد في العواصم والمدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة) حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، للعام الهجري الحالي 1443 ، موقع فلكي يحدد وقفة عرفة وعيد الاضحى 2022.

موقع فلكي يحدد وقفة عرفة وعيد الاضحى 2022

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر الدكتور جاد القاضي، إن الحسابات الفلكية التي قام بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد أكدت أن وقفة عرفات ستوافق يوم الجمعة 8 تموز/ يوليو المقبل، وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون السبت 9 تموز/ يوليو.

وأضاف أن غرة شهر "ذو الحجة" للعام الهجري الحالي ستوافق الخميس 30 حزيران/ يونيو الجاري؛ وعدته 30 يوما، حيث يولد هلال الشهر في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء الموافق 29 حزيران/ يونيو الحالي (يوم الرؤية).

موقع فلكي يحدد وقفة عرفة وعيد الاضحى 2022

وأشار القاضي إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، فيما يبقى في العواصم والمدن العربية والإسلامية الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة).