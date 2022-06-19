الزمالك يرفض خوض لقاء القمة أمام الأهلي قبل بدء المباراة بساعات ...والسبب!

بعث مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور خطابًا رسميًا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يعترض فيه على الحضور الجماهيري في مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري والمقرر له اليوم الأحد بإستاد السلام.

وقال الزمالك في خطابه لوزارة الرياضة أن إقامة المباراة في ملعب «الأهلي وي السلام» يعد إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص، لأنه ليس ملعب الفريقين الرسمي في الدوري.

واعتبر الزمالك أن السماح بإقامة مباراة الدور الثاني بحضور الجماهير يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، لا سيما وأن الأهلي سيحصل على 4 آلاف تذكرة، مقابل 2000 فقط للزمالك.

ورفض الزمالك في نهاية الخطاب إقامة القمة على ملعب «الأهلي وي السلام» الذي يتواجد في منطقة سكنية.



