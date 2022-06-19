ما قصة راشفورد والطالب المصري؟ تفاصيل أزمة الطالب المصري مع ماركوس راشفورد، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث والسؤال عن قضية الطالب المصري، ونجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، بسبب قيام الأول بشتمه والتشهير به وقذه بعبارات مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما دعا راشفورد إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق الطالب المصري، إذ تقدم بشكوى إلى القضاء لمحاسبته، حتى إن نجم كرة القدم أرسل محامين إلى مصر من أجل مقاضاته قانونيا، اتخاذ أقصى العقوبات بحثه.

ما قصة راشفورد والطالب المصري؟

واشتعلت قضية ماركوس راشفورد والمصري، وانتشر بين رواد السوشيال ميديا، وباتوا يتساءلون عن، ما قصة راشفورد والطالب المصري؟ تفاصيل أزمة الطالب المصري مع ماركوس راشفورد، فالجميع يرغب بمعرفة تفاصيل الحادثة بين الشخصين، والتفاصيل التي أدت إلى إيصال هذه الأزمة إلى القضاء، فالشوشيال ميديا تتصدر عناوين البحث والتساؤل عن، ما قصة راشفورد والطالب المصري؟ وسترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، تفاصيل الحادثة بين نجم مانشستر يونايتد والطالب المصري.

تفاصيل أزمة الطالب المصري مع ماركوس راشفورد

ودليل أن التفاصيل مهمة في هذه القضية، فإن 10 محامين ترافعوا في القضية ضد الطالب لصالح ماركوس راشفورد، لدرجة أن المحكمة كانت متعجبة من القضية، والجلسة استغرقت فترة طويلة، بسبب مرافعة المحامين، وهو ما يدلل أن نجم مانشستر يونايتد مصمم على أخذ حقه من الطالب المصري، لهذا الناس تبحث عن تفاصيل أزمة الطالب المصري مع ماركوس راشفورد.

ماذا قال الطالب المصري لماركوس راشفورد؟

وأقدم الطالب المصري محمد عصام بتوجيه إهانات عنصرية للاعب ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستخدماً حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو ما دفع اللاعب إلى تعيين 10 محامين للقضية، وأن الطالب المصري محمد عصام قد يواجه حكماً بالسجن أو الغرامة أو الاثنين معاً، لهذا يتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن، ماذا قال الطالب المصري لماركوس راشفورد؟

ومحمد عصام هو طالب طب مصري متخصص في مجال الطب الرياضي ويقول عصام في بيان له بأن القانون لن يفرق بينه وبين اللاعب ماركوس راشفورد فهما سواءً على طاولة القانون.