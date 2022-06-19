الأسير المعزول "مناضل انفيعات" أحد أبطال نفق الحرية يوجه رسالة لأهل بلدته يعبد

وجه اليوم الأسير المعزول مناضل يعقوب عبد الجبار انفيعات أحد ابطال نفق الحرية إلى أهل بلدته يعبد رسالة من داخل عزله في سجن عسقلان، موجهًا فيها سلامه إلى يعبد البطولة، يعبد الشهداء والأسرى والجرحى، ومعزيًا ذوي الشهداء والأبطال الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض فلسطين الحبيبة.

جاء ذلك عبر رسالة وصلت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى نسخةً عنها، وفيما يلي نص الرسالة:

"رسالة إلى يعبد"

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171)".

صدق الله العظيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين أبو القاسم قائد سرايا المجاهدين أما بعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام الله عليك يا جنين القسام، سلام الله عليك يا كتيبة جنين المظفرة، سلام الله عليكم يا أبناء سرايا القدس، كتائب أبو علي مصطفى، كتائب شهداء الأقصى، كتائب القسام وأحمد الكيلاني ونايف حواتمة، سلام الله عليكم يا أحفاد عز الدين القسام الأبطال الأحرار الشرفاء، سلام الله عليك يا يعبد البطولة، يعبد الشهداء والأسرى والجرحى، سلام الله على أرواحكم الطاهرة يا سميح عمارنة وبلال كبها وضياء حمارشة، وسلام الله عليكم يا أقمار فلسطين، أنتم الذين ضحيتم بأغلى ما تملكوا من أجل فلسطين الحبيبة، تعجز الكلمات بحضور الشهداء الأكرم منا جميعًا، يرتبط اللسان وتنهمر الدموع على فراق الأحبة، ونعدكم أمام الله عز وجل والله شهيد على ما أقول أن لا ننساكم ما دام هناك أرواحًا في أجسادنا، رحمكم الله يا أبطال وأقمار فلسطين وأسكنكم فسيح جناته الفردوس الأعلى بإذن الله عز وجل مع الأنبياء والصديقين والشهداء حسن أولئك رفيقًا.

أعزي نفسي وأعزي أهل بلدي وآل عمارنة وآل كبها وآل حمارشة وأعزي ذوي الشهداء والأبطال الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض فلسطين الحبيبة، وأقول إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا سميح عمارنة وضياء حمارشة وبلال كبها لمحزنون، رحمكم الله يا أقمار فلسطين وألهم ذويكم الصبر والسلوان، وإن شاء الله الملتقى قريبًا بإذن الله عز وجل أرض يعبد القسام الحبيبة، أرض الشهداء والأسرى والجرحى، قلعة الأسير الشهيد البطل الخلوق الذي يشهد له الصغير قبل الكبير سميح جمال عمارنة أحد مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي في يعبد القسام، رحمك الله يا أخي وأسكنك فسيح جناته والفردوس الأعلى بإذن الله عز وجل أنت وجميع الشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم المجاهد مناضل انفيعات - عزل سجن عسقلان

جدير بالذكر أن الأسير مناضل انفيعات من بلدة يعبد بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة وولد بتاريخ 03/02/1995م، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 11/02/2020م، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ونجح الأسير المجاهد مناضل انفيعات بتاريخ 06/09/2021م، برفقة إخوانه الأسرى أيهم كمامجي، محمود العارضة، محمد عارضة، يعقوب قادري وزكريا زبيدي بانتزاع حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع، وبتاريخ 10/09/2021م في مساء يوم الجمعة في مدينة الناصرة في الداخل المحتل أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير محمود عارضة برفقة الأسير يعقوب محمود قادري، وفي اليوم التالي أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير محمد عارضة برفقة الأسير زكريا زبيدي، وفي فجر يوم الأحد 19/09/2021م أعادت قوات الاحتلال اعتقال المجاهدين أيهم كمامجي ومناضل انفيعات بعد محاصرة منزل كانا يتحصنان فيه شرق جنين، وأصدرت ما يسمى محكمة الناصرة الاحتلالية في الداخل المحتل حكمًا بالسجن لمدة خمسة أعوام بالإضافة لغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف شيكل على الأسرى الستة الذي انتزعوا حريتهم كعقوبة جائرة بحقهم على هروبهم عبر نفق جلبوع يضافوا لأحكامهم، كما أصدرت تلك المحكمة حكمًا بالسجن لمدة أربعة أعوام وغرامة مالية مقدارها 2000 شيكل على الأسرى الخمسة الذي ساعدوهم بحفر النفق وهم الأسرى إياد جرادات، علي أبو بكر، محمد أبو بكر، قصي مرعي ومحمود أبو اشرين.