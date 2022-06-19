بالرابط ..الأشغال بغزة تحدد الموعد النهائي لتسجيل  وترميم وإعادة بناء المنازل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:11 ص
19 يونيو 2022
أضرارًا كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين جراء القصف الإسرائيلي الليلة (10).jpeg
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طالبت وزارة الأشغال العامة والإسكان بضرورة قيام المواطنين المسجلين مسبقَا في كشوفات الوزارة لمشاريع الترميم أو إعادة البناء، الدخول للرابط الموجود على صفحة وزارة التنمية الاجتماعية لتحديث بيانتهم وإدراج صور جديدة للبيت.

وأوضحت الوزارة في تصريح مقتصب اليوم الأحد، أنه وبناء على مذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة التنمية الاجتماعية، سيكون آخر يوم للتسجيل 2022/6/24 القادم، فيما لن يتم ترشيح أي مواطن لمشاريع الترميم أو إعادة البناء دون تسجيله على الرابط المرفق ليبقى الاسم مدرج في الكشوفات لحين توفر المشاريع.

التسجيل من الرابط التالي عبر نظام التسجيل الموحد:

https://e.services.gov.ps/apps/home_improvement_aid/1/create

 

 

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