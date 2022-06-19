الجهاد تواصل إسناد الأسيرين عواودة وريان في رام الله

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في محافظة رام الله بالتنسيق مع الحركات الشبابية والطلابية، مساء أمس السبت، مسيرة ووقفة دعم وإسناد للأسير المجاهد خليل عواودة (41 عاماً)، والأسير رائد ريان (27 عاماً)، المضربين عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري.

وشارك في الوقفة الإسنادية والمسيرة الجماهيرية الحاشدة قرب داور المنارة برام الله، قادة وكوادر الحركة، ولفيف من الناشطين والطلبة الجامعيين، وحشد كبير من أبناء شعبنا العظيم، منددين بسياسة الاعتقال الإداري. ومرددين هتافات تضامنية مع الأسيرين، وتأييداً للمقاومة.

ورفع المشاركون صور شهداء جنين الثلاثة "اللحلوح وأبو سرور ويوسف صلاح" الذين تم اغتيالهم فجر الجمعة الماضية، إلى جانب صور الأسيرين عواودة وريان، مطالبين بأوسع تفاعل وتضامن لإنقاذ الأسرى والإفراج عنهما.

يذكر أن الأسير خليل عواودة من مدينة الخليل المضرب عن الطعام لليوم 109 على التوالي، يعاني من أوضاع صحية غاية في الخطورة ومعرّض لانتكاسة مفاجئة بأي لحظة، بينما الأسير رائد ريان من القدس المضرب عن الطعام لليوم 76 على التوالي، يعاني من آلام في الرأس والمفاصل والمعدة وضغط في عيونه، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.