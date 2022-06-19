الشقاقي: نؤكد على ضرورة إطلاق سراح مُحرري "وفاء الأحرار" كأولوية بأي صفقة تبادل قادمة

قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، محمد الشقاقي اليوم الأحد 19 يونيو 2022: إن الحملة الوطنية والإعلامية #الحرية_حق تأتي في الذكرى السنوية الثامنة لإعادة اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار؛ بمشاركة الكل الفلسطيني، في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأضاف الشقاقي في تصريح صحفي: "أن إصدار الاحتلال أحكامًا بحق محرري صفقة وفاء الأحرار -من خلال لجنة عسكرية- ترجع لهم أحكامهم السابقة قبل الإفراج عنهم يعتبر خرق لاتفاق عقد صفقة تبادل الأسرى".

وتابع:" يواصل الاحتلال اعتقال 49 أسيرًا من محرري صفقة وفاء الأحرار، وهم من بين نحو 70 أسيرًا أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014م؛ أبرزهم الأسير المجاهد نائل البرغوثي، الذي يقضي أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال، بلغت ما يزيد عن (42) عامًا، والأسير المجاهد نضال زلوم أمضى قرابة 31 عامًا وحكم عليه الاحتلال بالسجن لـمؤبدين و30 عامًا".

ودعا، الجميع لتحمل مسئولياته تجاه أسرى صفقة وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم والتدخل للإفراج عنهم وإلغاء كافة الأحكام غير القانونية التي صدرت بحقهم.

وأكد الشقاقي، على ضرورة التمسك بشرط إطلاق سراحهم كأولوية في أية صفقة تبادل قادمة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني.