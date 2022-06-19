مستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية على أراضي نابلس

أعاد مستوطنون، صباح اليوم الأحد 19 يونيو 2022، بناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة، للمرة الثالثة في غضون شهر.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين شرعوا فجرا في نصب أخشاب رفعوا فوقها علم دولة الاحتلال في المكان الملاصق لمستوطنة "معالي ليفونه"، المقامة على أراضي بلدتي اللبن الشرقية، وسنجل، شمال رام الله.

والبؤرة الجديدة التي يُصر المستوطنون على انشائها تقع في منطقة حيوية وهامة يطلق عليها "الجنينة" التي يمر منها شارع نابلس – رام الله القديم، والمعروف باسم "منعطفات اللبن ".