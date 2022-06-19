بعد تعليق غوادرة لإضرابه بالأمس.. أربعة  أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

يواصل أربعة أسرى داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الأحد19/6/2022، الإضراب المفتوح عن الطعام، وسط تدهور خطير للأسير خليل عواودة الذي يدخل يومه ال109 في الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأكّد نادي الأسير الفلسطيني أنّ أربعة أسرى في سجون الاحتلال يخوضون إضراباً عن الطعام لتحقيق مطالب متعددة.

وبيّن نادي الأسير في بيان له، أنّ المعتقل خليل عواودة مضرب عن الطعام منذ 109 أيام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وهو محتجز في مستشفى "أساف هروفيه" بوضع صحي خطير، والمعتقل رائد ريان مضرب عن الطعام منذ 74 يومًا كذلك رفضًا لاعتقاله الإداريّ ويقبع في سجن "الرملة" بوضع صحي خطير، وإسنادًا لهما يواصل الأسير زكريا الزبيدي إضرابه عن الطعام لليوم 15 على التوالي، حيث يقبع في زنازين سجن "أيلون- الرملة".

والأسير محمد نواره شرع منذ ستة أيام مجددًا بإضراب عن الطعام رفضًا لاستمرار عزله المتواصل منذ (11) شهرًا، في زنازين سجن "ريمون".

وكان الأسير عبد الله البرغوثي علق إضرابه عن الطعام الخميس الماضي ، بالاضافة الى الاسير يعقوب غوادرة من جنين، الذي علق اضرابه عن الطعام بعد (18) يومًا

قائمة بالأسرى المضربين عن الطعام