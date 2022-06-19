كتيبة نابلس تستهدف عدة أهداف للاحتلال رداً على استمرار جرائم الاحتلال بحق شعبنا

أعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس، فجر اليوم الأحد 19/6/2022، أن مقاتليها استهدفوا حاجز حوارة ومحيط مستوطنة "إبراخا"، ومعسكر شافي شمرون، ومعسكر تل بنابلس، في إطار الرد المستمر على غطرسة الاحتلال بحق شعبنا، وآخرها اغتيال أقمار جنين الثلاثة.

وأكدت كتيبة نابلس في بيان مقتضب، أن جهاد مقاتليها مستمر وعملياتها متواصلة.

نص بيان كتيبة نابلس كاملا كما وصل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية: -

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ)

بيان مقتضب كتيبة نابلس

استهدف مقاتلو كتيبة نابلس حاجز حوارة ومحيط مستوطنة إبراخا ومعسكر شافي شمرون ومعسكر تل بنابلس في إطار الرد المستمر على غطرسة وعنجهية الاحتلال بحق شعبنا وآخرها إغتيال أقمار جنين الثلاثة.

جهادنا مستمر، وعملياتنا متواصلة

"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"

كتيبة نابلس

سرايا القدس

الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأحد 20 ذو القعدة 1443هــ، الموافق 19 يونيو/حزيران 2022م