سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد 19 يونيو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الاخبارية أسعار العملات و الدولار الأمريكي في السودان بتعاملات اليوم الأحد، حيث استقر سعر الدولار اليوم في السودان خلال تعاملات الأحد 19يونيو 2022، لدى البنك المركزي والسوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في السودان

وحافظ سعر الدولار اليوم في السودان خلال تعاملات الاحد 19يونيو 2022 على مستواه عند 565 جنيها للشراء، و569.24 جنيه للبيع، وهي أسعار أمس نفسها بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي في السودان).

ووسط هدوء حذر، استقر سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 568.61 جنيه، بحسب نشرة متوسط أسعار العملات في سوق السودان المالية الصادرة عن بنك السودان المركزي.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

سجل سعر اليورو اليوم في السودان خلال تعاملات صباح الأحد 19 يونيو 2022 نحو 589.69 جنيه للشراء، و594.11 جنيه للبيع، بحسب ماكينات الصراف الآلي في البنوك العاملة بالسودان، فيما جاء سعر اليورو في السوق السودانية الموازية (السوداء) بنحو 594.04 جنيه.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك خلال تعاملات صباح الاحد نحو 686.30 جنيه للشراء، و691.45 جنيه للبيع، فيما جاء سعر الإسترليني اليوم في السوق السودانية السوداء بنحو 691.65 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في السودان

سجل سعر الريال اليوم في السودان لدى ماكينات الصراف الآلي نحو 150.44 جنيه للشراء، و151.57 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بقيمة 151.42 جنيه.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك نحو 153.85 جنيه للشراء، و155.01 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 154.78 جنيه.

وعن سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان سجل خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت 18 يونيو 2022 نحو 1842.52 جنيه للشراء، و1849.02 جنيه للبيع.