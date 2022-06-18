أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 19 يونيو 2022، وتقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية العديد من أسعار الذهب في الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر الذهب في لبنان، وبعد كثرة البحث عن الموضوع من قبل المتابعين ولاسيما المقبلين على الزواج والتجار، قررنا كتابة هذا المقال عن أسعار الذهب في لبنان.

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 19 يونيو 2022

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في لبنان

ارتفعت أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات، اليوم الأحد 19 يونيو/حزيران 2022، مع بداية العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 19 يونيو 2022

أسعار الذهب اليوم في لبنان

جرام الذهب عيار 24

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان خلال التعاملات المسائية، إلى 89.689 ألف ليرة (59.19 دولار)، مقابل 89.615 ألف ليرة في إغلاق أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان خلال التعاملات المسائية لدى التجار ومحلات الصاغة إلى 67.268 ألف ليرة (44.39 دولار)، مقابل 67.212 ألف ليرة في إغلاق أمس.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 52.319 ألف ليرة (34.53 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 44.845 ألف ليرة (29.59 دولار).

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 19 يونيو 2022

سعر جرام الذهب عيار 21

زاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في لبنان (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 78.480 ألف ليرة (51.79 دولار)، مقابل 78.415 ألف ليرة في إغلاق أمس، وفقا لمنصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 19 يونيو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في لبنان خلال التعاملات المسائية نحو 2.789 مليون ليرة (1841 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان (8 جرامات من عيار 21) نحو 627.841 ألف ليرة (414.34 دولار).

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 19 يونيو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالمياً، تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة أمس الجمعة، بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومع ترقب التطورات الاقتصادية حول العالم.