سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 19 يونيو 2022، ويبحث الكثير من السوريين عن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، لذلك نقدم لكم سعر صرف الدولار في سوريا، حيث يبحث عنه التجار والمقبلين على الزواج ، وبعد الزيادة الملحوظة في البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا الموضوع، آملين أن ينال اعجابكم.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 19 يونيو 2022

استقرار الدولار الأمريكي في سوريا

استقر سعر الدولار في سوريا، في بداية تداولات اليوم الاحد 19 يونيو/حزيران 2022 في البنوك و السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وصمدت الليرة رغم التأثير الكبير لرفع أسعار الفائدة الأمريكية والذي أدى إلى رفع سعر الدولار عالميًا.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وبقي سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 3970 ليرة للشراء، و4005 ليرات للبيع، بحسب منصة "sp-today.com" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا.

سعر البنوك

وفي البنوك ، سجل سعر الدولار رسميًا 2814 ليرة في المتوسط، وفق موقع "cb.gov.sy".

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 19 يونيو 2022

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

ولم يتغير سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلًا نحو 4166 ليرة للشراء، و4208 ليرات للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، نحو 4880 ليرة للشراء، و4933 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 19 يونيو 2022

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 1056 ليرة للشراء، و1069 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 1078 ليرة للشراء، و1091 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، نحو 12941 ليرة للشراء، و13080 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.