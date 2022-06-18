كم سعر جرام الذهب في السودان اليوم الأحد 19 يونيو 2022؟

أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 19 يونيو 2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في السودان، و خصوصاً التجار و المستثمرين، و لذلك يحرص فريق فلسطين اليوم الإخبارية على رصد أسعار الذهب من العيارات المختلفة في السودان خلال تعاملات صباح اليوم الأحد 19 يونيو 2022.

و تراجعت أسعار الذهب اليوم في السودان اليوم الأحد 19يونيو/حزيران 2022، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السودان

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان إلى 26.991 ألف جنيه (59.19 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المتخصصة في رصد أسعار الذهب لحظيا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان إلى 20.243 ألف جنيه (44.39 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.745 ألف جنيه (34.53 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 13.495 ألف جنيه (29.59 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السودان

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 23.617 ألف جنيه (51.79 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السودان نحو 839.405 ألف جنيه (1841 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21) نحو 188.938 ألف جنيه (414.34 دولار).

عالمياً، انخفض سعر الذهب أمس الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع) بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية، وتتجه الأسعار لأكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مايو/أيار.