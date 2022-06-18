سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 19 يونيو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية العديد من المقالات التي تتعلق باسعار الدولار والذهب، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، حيث يبحث عنه الكثيرون، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 19 يونيو 2022

ارتفاع سعر الدولار

قفز سعر الدولار في لبنان في تعاملات، اليوم الأحد 19 يونيو/حزيران 2022 لدى السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان

وتراوح سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات صباح الأحد 19 يونيو/حزيران 2022، ما بين 28250 - 28350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

وكان دولار السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) أقفل في ختام تداولات أمس الجمعة، على تسعيرة تراوحت ما بين 28350 - 28400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 19 يونيو 2022

زيادات الرواتب في لبنان

أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، إلى أنّ "لجنة المؤشر تواكب الأوضاع، واجتماعاتُها المتعاقبة تنتهي بمخرجات، وعملياً، بات ممنوعاً في القطاع الخاص أن يتقاضى أي موظف ما دون المليونين و600 ألف ليرة".

وشدّد بيرم في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، على أنّ "لجنة المؤشر هي المدخل القانوني للاقتراح المتعلّق بزيادة الرواتب وبدلات النقل، على أن يُرفع الاقتراح إلى رئيس الحكومة ويُعلَم به رئيس الجمهورية، وصولاً إلى إصدار مرسوم استثنائي لإقرار الزيادات".

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 19 يونيو 2022

زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت في لبنان

تحدد مطلع الشهر المقبل 1 يوليو/تموز 2022، كموعد رفع سعر الاتصالات والإنترنت في لبنان، هذا القطاع كان حتى يومنا هذا لا يزال يسعِّر على أساس الدولار 1515 ليرة لبنانية، إلا أن جنون ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، أدى إلى تراجع الخدمة بشكل كبير.

وهذه الخطوة لن تكون مفاجئة لشعب لبنان، إذ سبقها خطوات تمهّد لتغيير الأسعار، ولعلّ أول الغيث كان في الرابع من مارس/آذار الماضي، حين بدأت شركتَي الهاتف الخليوي في لبنان بتسعير وحدات الاتصال بالعملة الوطنية، بعد أن كانت العملة المعتمدة طوال أعوام هي الدولار.