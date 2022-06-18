متى موعد عيد الأضحى 2022-1443؟- الحسابات الفلكية تجيب

موعد عيد الأضحى 2022.. سؤال شغل الملايين في العالم العربي والإسلامي، مع قرب دخول موسم حج 2022.

ويعتمد العالم الإسلامي على رؤية المملكة العربية السعودية لهلال عيد الأضحى المبارك، فهي الدولة الوحيدة المنوط بها رؤية الهلال إذ تتحمل مسؤولية بدء مناسك الحج (الركن الخامس من أركان الإسلام) على أراضيها، وما يرتبط به من مناسك مقدّسة كوقفة حجّاج بيت الله في عرفات.

الموقع الرسمي لتقويم أم القرى توقّع أن يبدأ شهر ذي الحجة يوم الخميس 30 يونيو/ حزيران 2022، على أن يكون الوقوف على جبل عرفة يوم 8 يوليو/ تمّوز، ويوم عيد الأضحى يوم 9 يوليو/ تموّز 2022م.

أما الحساب الرسمي لمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير في السعودية، فتوقّع حدوث الاقتران المركزي يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو/ حزيران 2022، وبالتالي ستكون بداية شهر ذي الحجة هي يوم الخميس 30 يونيو/ حزيران.

وكشف الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، عن موعد عيد الأضحى 2022 المتوقع فلكيا.

موعد عيد الأضحى 2022 فلكيا

وقال إنه في يوم الثلاثاء 28 يونيو/ حزيران، سيغرب القمر عند الساعة 06:48 مساء، في حين تغرب الشمس عند الساعة 07:07 مساء، مضيفا: "عليه سيسبق غروب القمر غروب الشمس بـ19 دقيقة، حينها لا يوجد في الأفق أي هلال ليشاهد وفقا لأفق مكة المكرمة.. يلي ذلك حدوث الاقتران بين القمر والشمس عند الساعة 05:52 من صباح يوم الأربعاء 29 يونيو/ حزيران يتلو ذلك ولادة هلال ذي ‏الحجة".

وأكمل: "الأربعاء هو المتمم، وسيمكث هلال ذي الحجة مساء الأربعاء في أفق مكة 32 دقيقة"، موضحا أن يوم الخميس 30 يونيو/ حزيران أول شهر ذي الحجة، ويوم الجمعة 8 يوليو/ تموز الوقوف بعرفة، ويوم السبت 9 يوليو/ تموز هو أول أيام عيد الأضحى المبارك".

في السياق، قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن الحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس في المعهد تؤكد أن هلال الشهر سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء 29 يونيو/ حزيران.

وأضاف في بيان صحفي، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (32 - 37 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر ذو الحجة فلكيا يوم الخميس 30 يونيو/ حزيران، على أن تكون وقفة عرفات لعام 1443هـ فلكيـاً يوم الجمعة 8 يوليو/ تموّز، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ فلكيا يوم السبت 9 يوليو/ تمّوز.