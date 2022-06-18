الوداد المغربي مهدد بالحرمان من المشاركة في دوري الأبطال

ذكرت وسائل إعلام مغربية، اليوم السبت، بأن فريق الوداد البيضاوي مهدد بالحرمان من المشاركة في منافسة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الموسم القادم، بسبب مهاجمه السابق سليمان سيسوكو.

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية :"إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعث رسالة للوداد الرياضي، أمس، يخطره فيها بأداء ما بذمته من مستحقات لمهاجمه السابق سليمان سيسوكو".

وكان سيسوكو، كسب نزاعه ضد الوداد في محكمة التحكيم الرياضي، التي ألزمت الفريق المغربي بدفع مستحقات اللاعب والبالغة نحو 200 ألف دولار أمريكي.

وأضافت الصحيفة :"أن "الكاف" هدد بحرمان الوداد الرياضي من المشاركة في منافسة دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم، في حال لم يلتزم بأداء مستحقات سيسوكو".

جدير ذكره أن نادي الوداد هو حامل لقب النسخة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا، حيث توج به بعد فوزه على الأهلي المصري في المباراة النهائية بهدفين دون رد، كما يبقى أبرز المرشحين للفوز بلقب الدوري المحلي.





